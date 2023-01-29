Kazaya karışan su tankeri devrildi, sürücü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda su tankeri, otomobil ile çarpıştı. Büyükçekmece Tem Otoyolu'nda su tankeri, otomobil ile çarpıştı. Kazada devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu Kamiloba mevkisinde gece 01.00 sıralarında su tankeri ile otomobil çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan tanker, bariyerlere çarparak devrildi. Olayda tanker sürücüsü Lütfü Tarhan (50) hayatını kaybetti. Özel otomobilde bulunan 3 kişi ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada hayatını kaybeden Lütfü Tarhan'ın bugün Silivri'nin Ortaköy Mahallesi'nde ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Büyükçekmece TEM Otoyolu 3. Sayfa Haberler

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