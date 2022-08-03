Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı - Haberler

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Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı

Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı

Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerden biri sinir krizi geçirdi.

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Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerden biri sinir krizi geçirdi. O sırada olay yerinden geçen bir kadın ise polise zorluk çıkartan sürücüye tokat attı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Ankara Yolu Caddesi ile Gümrükçüler Caddesi kesişim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyreden Yunus K. idaresindeki 41 P 5349 plakalı Otokar marka minibüs, Gümrükçüler Caddesi üzerinden yola giren 59 ADN 5349 plakalı Kadir G. kontrolündeki Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, sürücüsü Kadir G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Kadir G., sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Kadir G.'yi sakinleştirmeye çalıştı. O esnada olay yerinden geçen ve alkollü olduğu iddia edilen kadın ise polise zorluk çıkarttığı gerekçesiyle Kadir G.'ye tokat attı. Tarafların sakinleştirilmesinin ardından gerekli işlemler yapıldı.

Kaza sebebiyle cadde yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Ankara 3. Sayfa Haberler

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