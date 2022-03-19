Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdı - Haberler

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Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdıADANA Adana'da bir bulvarın aynı noktasında farklı zamanlarda yaşanan kazalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdı

ADANA Adana'da bir bulvarın aynı noktasında farklı zamanlarda yaşanan kazalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazalar, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında meydana geldi. Bulvarda farklı zamanlarda birçok kaza meydana geldi. Kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken bu anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir kazada kontrolden çıkan otomobilin durağa çarparak zarar verdiği görüldü.

Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdı

Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdı

Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdı

Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdı

Adana'da aynı noktada farklı zamanlarda yaşanan kazalar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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