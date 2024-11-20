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Kazanın Kıl Payı Kurtulan Yaşlı Adamı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralanırken, yaya geçidinden karşıya geçen bir yaşlı adam kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza yapan otomobil iş yeri duvarına böyle girdi, yaşlı adam kıl payı kurtuldu

Kaza yapan otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki iş yerine girerek duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralanırken, yaya geçidinden karşıya geçen bir kişi de kazadan kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre 38 AKZ 430 plakalı otomobil, seyir halinde olan 38 AD 543 plakalı otomobile çarparak, daha sonra da yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine daldı. İş yerinin duvarına çarparak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adam kıl payı kurtuldu

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı da iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin iş yerine girme anı yer alırken, yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı bir adamın da kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kazanın Kıl Payı Kurtulan Yaşlı Adamı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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