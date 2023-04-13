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Kazanın ardından ticari araç yan yattı: 4 yaralı

Kazanın ardından ticari araç yan yattı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Ticari araç yan yatarken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece 01.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi saat kulesi kavşağında meydana geldi. Kavşağa giren ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 DR 0446 plakalı ticari araç ile, 41 AHK 709 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle ticari araç yan yatarak durabilirken, araçta bulunan C.C, Ö.A., F.A. ve S.T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler

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