Taksicilerin korsan taşımacılık iddiası turistin ifadesine takıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, korsan taşımacılık ihbarı üzerine durdurulan VIP araç sürücüsü, Kazakistanlı turistlerin ücret ödemediğini söylemesi üzerine hakkında işlem yapılmadı ve turistler aynı araçla yollarına devam etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Kazakistanlı turistleri aracına alan araç sürücüsü, taksicilerin korsan taşımacılık ihbarı sonrası polis ekipleri tarafından durduruldu. Turistlerin ücret ödemediklerini söylemesi üzerine VIP araç sürücüsü hakkında işlem yapılmadı, turistler aynı araçla yollarına devam etti.

Sorgun Mahallesi Manavgat Otogar girişinde meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "VIP araçla korsan turist taşımacılığı yapılıyor" ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsü, Kazakistanlı turistleri paraları olmadığı ve yanlarında küçük çocuk bulunduğu için aracına aldığını söyledi. Polis ekipleri sürücü ve araca ait belgeleri kontrol ederken, evraklarda taşımacılık yönünden herhangi bir eksiklik tespit edilmedi.

Polis ekipleri tarafından araçta bulunan ve bir miktar Türkçe konuşabilen Kazakistanlı aileye, sürücüye ücret ödeyip ödemedikleri ya da varış noktasında ödeme yapıp yapmayacakları soruldu. Ailenin herhangi bir ücret ödemediklerini belirtmesi üzerine araç ve sürücüsü hakkında korsan taşımacılıktan işlem yapılmadı. Olayın korsan taşımacılık olduğunu savunan taksici esnafı Bülent Karamancı ise turist ailenin önce taksi durağına geldiğini ve otellerine gitmek için fiyat aldığını ileri sürdü. Fiyatı yüksek bulduklarını belirten turistlerin daha sonra uygulama üzerinden araç çağırdığını öne süren taksici, kısa süre sonra VIP aracın bölgeye geldiğini iddia etti.

Yapılan sorgulama ve turist ifadelerinin ardından hakkında işlem yapılmayan taksici turistlerle yoluna devam etti. - ANTALYA

