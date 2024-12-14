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Kazakistanlı Öğrencinin Kimlik Dolandırıcılığı İddiası

Kazakistanlı Öğrencinin Kimlik Dolandırıcılığı İddiası
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Ankara'da okuyan Kazakistanlı üniversite öğrencisi Aktoty Muratkyzy, kaybolan kimliği üzerinden dolandırıcılığa uğradığını ve bu nedenle ülkesine dönemediğini belirtti. Durumun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

Ankara'da okuyan Kazakistanlı kadın öğrenci, kaybolan kimliği üzerinden adına telefon hattı çıkarıldığını ve dolandırıcılık suçu işlendiğini iddia etti. Bu nedenle ülkesine dönemediğini söyleyen genç kadın, durumun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Ankara'dan ülkesine ziyaret için dönmek isteyen Kazakistanlı üniversite öğrencisi Aktoty Muratkyzy, hayatının şokunu yaşadı. Kaybolan kimliğinin dolandırıcıların eline geçtiğini iddia 21 yaşındaki Muratkyzy, adına telefon hattı çıkartıldığını ve bu hat üzerinden dolandırıcılık suçlarının işlendiğini ileri sürdü. Durum nedeniyle Türkiye'den çıkışına izin verilmediğini belirten gazetecilik ikinci sınıf öğrencisi Muratkyzy, sorunun düzelmesi için yaptığı başvurulardan ise henüz bir sonuç alamadığını ifade etti. Ülkesine dönmek istediğini söyleyen Muratkyzy, sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.

"Kimliğimle hat oluşturarak dolandırıcılık yapıldığını öğrendim"

Türkiye'ye eğitim almak için geldiğini belirten Aktoty, "Türkiye'ye eğitim almak için geldim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Gazetecilik Bölümünde okuyorum. İzmir'de Türkçe eğitim aldım. Daha sonra Ankara'da gazetecilik bölümünü kazandım. Kazakistan'a dönmek istemiştim. Geçen yıl kışta. Pasaport kontroldeyken, kimliğim kontrol edilirken üstünde mahkeme olduğu söylendi. Ne mahkemesi dediğimde benim kimliğimle hat oluşturarak dolandırıcılık yapıldığını öğrendim. Kendi ülkeme uçamadım" ifadelerini kullandı.

"Dilekçe yazdım ama sonuç yok"

Pasaportu dolandırıcılık suçu yüzünden bloke alan Aktoty, "Üstümde suç olduğu için beni ülkeme göndermediler o yüzden ifade vermen lazım dediler. Adalet Sarayı'na gidip ifade verdim. Sürekli devam ediyor. Sistemden siliniyorum ama insanlar benim üstümden dolandırıcılık yapıyor. O yüzden ülkeme gidemiyorum. Üzerimden 3 defa dolandırıcılık yapıldı. İfade verdim, dilekçe yazdım ama sonuç yok" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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