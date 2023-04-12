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Kazakistan'da sağlık çalışanları iftar yemeğinden zehirlendi

Kazakistan'da sağlık çalışanları iftar yemeğinden zehirlendi

3. Sayfa Haberleri

Kazakistan'da 16 sağlık görevlisi, toplu iftar yemeğinden zehirlenerek hastaneye başvurdu.

Kazakistan'da 16 sağlık görevlisi, toplu iftar yemeğinden zehirlenerek hastaneye başvurdu.

Kazakistan'ın Aktau şehrindeki bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine katılan 50 sağlık görevlisinden 16'sı rahatsızlandı. Zehirlenme belirtileri üzerine hastaneye başvuran görevlilerden 6'sı ayakta tedavi edilirken, 10'u hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Mangıstau Bölge Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Başkanı Gulbanu Nurjanova gazetecilere yaptığı açıklamada; hastalarda yüksek ateş, kusma gibi akut bağırsak enfeksiyonlarında gözlenen tüm belirtilerin olduğunu ifade etti. Nurjanova, sağlık görevlilerinin durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Aktau Valiliğinden yapılan açıklamada da sağlık çalışanlarının toplu iftar yemeğinden zehirlendiği belirtildi. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zehirlenme Kazakistan 3. Sayfa Haberler

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