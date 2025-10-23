Kazakistan'da Kaynağı Belirsiz İHA Patladı

Kazakistan'ın Rusya sınırına yakın bir noktada menşei bilinmeyen bir insansız hava aracının (İHA) patladığı bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Kazakistan bölgesinin Burlin ilçesinde kaynağı bilinmeyen İHA'nın patladığı olayın tespit edildiği aktarıldı. İHA parçalarının yerleşim yerlerinden uzakta bir noktada bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir can kaybı veya maddi hasar kaydedilmedi. Olayın şartlarını ve söz konusu cismin menşeini belirlemeye yönelik inceleme çalışmaları yürütülüyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından hava sahasının kontrolünün güçlendirilmesi ve hava araçlarının devlet sınırını izinsiz ihlal etmesinin önlenmesine yönelik ek tedbirler alındı. Söz konusu araçların potansiyel sahipleri olabilecek yabancı ortaklarla istişareler yürütülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kazakistan basını, düşen İHA'nın patlayıcı yüklü olabileceği iddia ederek, "Sabah saatlerinde Kızıltal köyü yakınlarında kaynağı bilinmeyen bir dron patladı. Köydeki evlerin çatıları neredeyse uçuyordu. Oluşan kraterden anlaşıldığı kadarıyla dron bir patlayıcı taşıyordu" ifadelerine yer verdi.

İHA'nın düştüğü yerde polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. - BİŞKEK