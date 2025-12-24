Kazakistan'da drift yapan sürücü 12 metrelik yılbaşı ağacı devirdi

Kazakistan'da kent meydanında drift yapan sürücü, çarptığı 12 metrelik yılbaşı ağacını devirdi.

Kazakistan'ın Saryagaş kentinde gece saatlerinde bir sürücü, meydana kurulan 12 metrelik yılbaşı ağacının etrafında drift yaptı. Birkaç turun ardından direksiyon hakimiyetinin kaybeden sürücü, çarptığı yılbaşı ağacını devirdi. Sürücü, ağacın devrilmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. - ASTANA