Haberler

Kazakistan'da drift yapan sürücü 12 metrelik yılbaşı ağacı devirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'ın Saryagaş kentinde bir sürücü, meydanda drift yaparken 12 metrelik yılbaşı ağacını devirdi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazakistan'da kent meydanında drift yapan sürücü, çarptığı 12 metrelik yılbaşı ağacını devirdi.

Kazakistan'ın Saryagaş kentinde gece saatlerinde bir sürücü, meydana kurulan 12 metrelik yılbaşı ağacının etrafında drift yaptı. Birkaç turun ardından direksiyon hakimiyetinin kaybeden sürücü, çarptığı yılbaşı ağacını devirdi. Sürücü, ağacın devrilmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Galatasaray'a dev gelir: 15 milyon dolar

198'i birden satışa çıkıyor! Parayı koyacak yer bulamayacaklar