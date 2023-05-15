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Kazakiastan'dan Yunanistan'a tekstil ürünü götüren tır yandı

3. Sayfa Haberleri

Kazakiastan'dan Yunanistan'a tekstil ürünü götüren tır yandı Kazakistan'dan Yunanistan'a tekstil ürünü götüren tır, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde cayır cayır yanarak köle döndü.

Kazakiastan'dan Yunanistan'a tekstil ürünü götüren tır yandı

TEKİRDAĞ - Kazakistan'dan Yunanistan'a tekstil ürünü götüren tır, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde cayır cayır yanarak köle döndü.

Olay, Tekirdağ İstanbul Yolu üzeri Marmaraereğilisi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan'dan yüklediği tekstil ürünlerini Yunanistan'a götüren Y.K. idaresindeki yabancı plakalı tırın dorsesinde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar fark eden tırın sürücüsü, aracı sağa çekerken rüzgarında etkisiyle yangın bütün tırı sardı.

Bunun üzerine yabancı sürücü, kısa sürede dorseyi çekiciden ayırırken, çevredeki vatandaşlarda kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itafiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri söndürdü. Yangın sebebiyle Tekirdağ - İstanbul yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesiyle trafik akışı tekrardan sağlanırken, tırın dorsesinde büyük hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Marmaraereğlisi Kazakistan Yunanistan Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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