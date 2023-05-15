Kazakiastan'dan Yunanistan'a tekstil ürünü götüren tır alev alev yandı

Kazakistan'dan Yunanistan'a tekstil ürünü götüren tır, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde cayır cayır yanarak küle döndü.

Olay, Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Marmaraereğilisi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan'dan yüklediği tekstil ürünlerini Yunanistan'a götüren Y.K. idaresindeki yabancı plakalı tırın dorsesinde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden tır sürücüsü aracı sağa çekerken, rüzgarın da etkisiyle yangın bütün tırı sardı.

Bunun üzerine yabancı sürücü, kısa sürede dorseyi çekiciden ayırırken, çevredeki vatandaşlarda kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sebebiyle Tekirdağ-İstanbul yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesiyle trafik akışı tekrardan sağlanırken, tırın dorsesinde büyük hasar oluştu. - TEKİRDAĞ