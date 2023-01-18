Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü hastanede hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 2 gün önce trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 2 gün önce trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 07 ACK 529 plakalı otobüs 16 Ocak Pazartesi günü Fethiye-Antalya Karayolu Bayır mevkiinde, Ramazan Çıralı (57) yönetimindeki 07 Y 7010 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çıralı ve otobüsün muavini L.A. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Çıralı, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çıralı'nın cenazesi memleketi Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seydikemer Çıralı Muğla 3. Sayfa Haberler

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