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Kazadan sonra kaçtı, olay yerinde tamponunu unuttu

Kazadan sonra kaçtı, olay yerinde tamponunu unuttu

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan araç sürücüsü kaza yerine düşen aracın tamponunu bırakarak kaçtı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan araç sürücüsü kaza yerine düşen aracın tamponunu bırakarak kaçtı.

2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesinde meydana gelen trafik kazasında kimliği belirlenemeyen 34 ABB O93 plakalı araç sürücüsü, Ali Yavuz Gürbüz idaresindeki 06 AL 9873 plakalı araca çarptı. Kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, aracın tamponunu bırakarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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