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Kazadan 33 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti

Kazadan 33 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Batman-Siirt karayolunda minibüs ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan Ramazan Günel, 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman- Siirt karayolunda minibüs ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan Ramazan Günel, 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman- Siirt karayolu Beşiri ilçesi çıkışında Siirt istikametinden Batman'a doğru gelen 72 DY 401 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 72 AAU 985 plakalı tır çarpışmıştı. Kaza anında olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Ağır yaralananlar arasında bulunan Ramazan Günel, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman Beşiri Siirt 3. Sayfa Haberler

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