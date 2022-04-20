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Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Bozüyük karayolu Kızılcapınar mevkiinde meydana gelen kazada K.T. idaresindeki 17 AAB 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjdeki su kanalına çarparak devrilmişti. Kaza sonrasında araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.A. (61) diğer yaralılar ile birlikte yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaralı yolcu S.A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Bilecik, Bursa, su, 3. Sayfa, Haberler

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