Kazada yaralanan sürücüyü giysileriyle güneşten korudular Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki sürücü de yaralandı.

Kazada yaralanan sürücüyü giysileriyle güneşten korudular

Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki sürücü de yaralandı. Kaza sonrası yerde yatan yaralılardan birini, iki kadın giysileriyle gölge yaparak güneşten korudu.

Kaza, dün Kavaklı Mahallesi 6567 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K. A.'nın kullandığı 07 BCD 972 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken, A.Y.'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet olduğu yere devrilirken, motosiklet sürücüsü motosikletiyle birlikte sürüklenerek bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarının bir bölümü yerinden koparken, motosikleti hurdaya döndü. Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü.

Kazayı gören bir genç, elektrikli bisiklet ile motosikletin aynı istikamette giderken öndeki elektrikli bisikletin sinyal vermeden sola dönmeye kalktığını, motosikletin de gelip çarptığını söyledi.

Olay yerine gelen ambulans, durumu daha ağır olan motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak müdahalede bulunurken, 2. Ambulansı bekleyen yaralı kadını güneşten 2 kadın yüzüne gölge yaparak korudu.

Her iki yaralı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.