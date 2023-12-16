Üye Girişi
Haberler

Kazada yaralanan sürücü, annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi

Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole uçtu, 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, annesinin cenazesinin başında saatlerce bekledi.

Kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti. Sürücü kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesinin başında saatlerce bekledi.

Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Davutobası Köyü mevkiinde meydana geldi. Dursun Aydın idaresindeki 34 BCP 911 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada Emine Aydınyaralanırken 98 yaşındaki annesi Emine Aydın da olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşlı kadının cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücü Aydın, kazada yaralı olmasına rağmen hastaneye götürülmeyi reddederek saatlerce aracın başında bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Karabük Aydın Haberler

Bakmadan Geçme

VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title