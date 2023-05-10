Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kırlentle güneşten korudular

Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarpıştığı aracın sürücüsü ve yoldan geçmekte olan bir güvenlik görevlisi yaptı.Vatandaşlar, güneş altındaki sürücü güneşten korumak için ise kırlent kullandılar.

Kaza; Zeynel Şenol Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi istikametinden Çağlayan Mahallesi istikametine gitmekte olan Mahmut Güzel'in kullandığı 07 BHF 636 plakalı hafif ticari araç ile yolun karşısına geçmekte olan Mahsun Gül'ün kullandığı 07 BFZ 804 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarpıştığı araç sürücüsü ile yoldan geçmekte olan bir güvenlik görevlisi yaptı. Vatandaşların kırlent tutarak yüzüne gelen güneşi kesmeye çalıştıkları yaralı, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.