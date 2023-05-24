Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kazada yaralanan genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti

Kazada yaralanan genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen kazada yaralanan genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen kazada yaralanan genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Erbaa'da meydana geldi. Akşam saat 20.00 sularında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda seyir halinde olan M.T. (21) idaresindeki Fiat marka 60 ADZ 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton direğe çarpan araç hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü M.T. (21) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert Yıldırım (21) itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan M.T. ve Mert Yıldırım, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Mert Yıldırım bugün Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title