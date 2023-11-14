Kazada yaralanan eşini uzun süre bırakmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi yaralandı. Kaza sonrası motosikletten düşen sürücü, durumu ağır olan eşinin elini uzun süre bırakmadı.

KAZADA YARALANMASINA RAĞMEN DURUMA AĞIR OLAN EŞİNİN ELİNİ UZUN SÜRE BIRAKMADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan eşi yaralandı. Kaza sonrası kameralara yansıyan görüntüde motosikletten düşerek hafif yaralanan Necati B.'nin (76), durumu daha ağır olan eşi Fethiye B.'nin (64) uzun süre elini tutarak destek olmaya çalıştığı görüldü.

Kaza saat 15.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Necati B. yönetimindeki 16 PG 894 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken, sola manevra yapan İnan K. (32) idaresindeki 34 EAB 010 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yola savrulan sürücü ile arkasında bulunan eşi Fethiye B. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Necati B., yerde yatan eşinin elini bir an olsun bırakmadı.

Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.