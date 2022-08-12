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Kazada sürücüleri emniyet kameri kurtardı

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Kazada sürücüleri emniyet kameri kurtardı Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kazada sürücüleri emniyet kameri kurtardı

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Anadolu Bulvarı Yeşildere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Ali Kahraman idaresindeki 06 BNV 989 plakalı otomobil kavşakta Kamuran Tanık yönetimindeki 13 AAK 985 plakalı otomobile yandan çarptı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler ise emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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