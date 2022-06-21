Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı'ndaki alt geçitte 38 RU 124, 48 ACF 01, 38 AAT 572, 38 YC 526, 06 BEY 964 ve 27 V 6514 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 38 RU 124 plakalı otomobil alt geçit duvarlarına çarpıp takla attı. 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu güvenlik amacı ile çift yönlü olarak kapattı. Öte yandan kazada araçlarında sıkışan vatandaşlar İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Kocasinan Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.