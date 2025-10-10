Sakarya'da Trafik Kazası: İki Jandarma Şehit Oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan jandarma personelinin isimleri belli oldu.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Vakıf Mahallesi'nde bulunan ve otoyol üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçtaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı.

Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA