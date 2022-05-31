Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Bulak Yolu 115. Cadde Elit Market Kavşağında meydana geldi. Y.D. sevk ve idaresindeki 34 BOD 64 plakalı hafif ticari araç 5000 Evler Eski Belediye Evlerinden Kanyon Köprü istikametine seyir halindeyken R.Ş. sevk ve idaresindeki 78 ABB 220 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 78 ABB 220 plakalı araç savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Denizer'e (51) çarptı. Yola savrulan Denizer ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Karabük Market Kaza 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title