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Karaman'da Feci Kaza: Motor Fırladı, İki Yaralı

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Karaman'da meydana gelen kazada, bir otomobilin motoru yerinden fırladı. Sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde, Mehmet Y. yönetimindeki Ford marka araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje ve beton duvara çarptıktan sonra, yolda seyreden başka bir otomobil ile çarpıştı. İki yaralının tedavi altına alındığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaman'da iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan birinin motoru yerinden sökülerek fırladı. O anlar kameraya yansırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. yönetimindeki 34 HJ 5793 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüje, sonrada yol kenarındaki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönmeye başlayan otomobil daha sonra ayni istikamette seyreden Mehmet G. idaresindeki 07 AST 426 plakalı Nissan marka otomobille çarpışarak durabildi. Kazada Mehmet Y.'nin kullandığı aracın motorunun yerinen çıkarak yola fırladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 34 HJ 5793 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ile araçta bulunan Fikri Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Önce refüje sonra duvara çarptı"

Kaza anını polise anlatan 07 AST 426 plakalı araç sürücüsü Mehmet G., "Kavşağın diğer tarafındaydım. Araç önüme geçtikten sonra dönmeye başladı. Önce refüje sonra da duvara çarptı" diye konuştu.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil 3-sayfa karaman trafik Kaza

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