Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada otomobili hasar görünce gözyaşlarına boğuldu

3. Sayfa Haberleri

Kazada otomobili hasar görünce gözyaşlarına boğuldu

Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, otomobilin kadın sürücüsü 'Arabam gitti' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, otomobilin kadın sürücüsü 'Arabam gitti' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. M.T. sevk ve idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet Karabük istikametine seyir halindeyken önce E.C. sevk ve idaresindeki 78 BY 967 plakalı otomobile ardından park halinde bulunan 78 M 6087 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatılan kazada otomobili zarar gören kadın sürücüsü 'Arabam gitti' diyerek gözyaşlarına boğuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title