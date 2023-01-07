Kazada otomobili hasar görünce gözyaşlarına boğuldu 3. Sayfa Haberleri Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, otomobilin kadın sürücüsü 'Arabam gitti' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, otomobilin kadın sürücüsü 'Arabam gitti' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. M.T. sevk ve idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet Karabük istikametine seyir halindeyken önce E.C. sevk ve idaresindeki 78 BY 967 plakalı otomobile ardından park halinde bulunan 78 M 6087 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatılan kazada otomobili zarar gören kadın sürücüsü 'Arabam gitti' diyerek gözyaşlarına boğuldu. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karabük 3. Sayfa Haberler

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