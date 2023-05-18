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Kazada otomobil devrildi: 2 yaralı

Kazada otomobil devrildi: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada yan yatan otmobilde 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada yan yatan otmobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Eldelek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinden Termik Caddesi istikametine giden E.D. idaresindeki 46 AGU 698 plakalı otomobil, 'U' dönüşü yapmak istediği belirtilen A.C.'nin kullandığı 23 KA 297 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada, 23 KA 297 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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