Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı - Haberler

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Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, arabanın üzerinden uçarak yere düşüp yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, arabanın üzerinden uçarak yere düşüp yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Adatepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Caddesi'nde seyreden Ozan K. idaresindeki 59 AFS 420 plakalı motosiklet ile Adatepe Caddesi'nde seyreden Burhanettin B. idaresindeki 59 PP 986 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada metrelerce havaya uçarak yaralanan motosiklet sürücüsü Ozan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Korkunç bir süratle çarparak arabanın üzerinden uçtu"

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Burhanettin B., "Ben ikinci viteste gayet sakin bir şekilde yolumda seyrederken nereden geldi anlayamadım ve bir gümbürtü koptu. Korkunç bir süratle arabama çarptı ve motosiklet sürücüsü de arabanın üzerinden uçtu. Cidden korkutucu bir kazaydı. Biraz motosikletlilerin hız yaparken dikkatli ve duyarlı olmasını rica ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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