Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular - Haberler

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi üzerinden şehir merkezine ilerlemekte olan Osman D. idaresindeki 52 ACE 463 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Ünal A. idaresindeki 52 ACT 409 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç çevreye savrulurken, sürücüler ise hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemelerde sürücülerin yaralı olmadığı öğrenilirken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun ortasında duran araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa