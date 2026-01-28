Haberler

Bulgaristan'daki kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü, Sakarya'da defnedildi

Güncelleme:
Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 66 yaşındaki tır sürücüsü Yılmaz Parlanık, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda meydana gelen olayda, Yılmaz Parlanık'ın (66) kullandığı tır, Moldova plakalı başka bir tıra çarptı. Kazada Parlanık hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Parlanık'nın cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi. Adapazarı ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan namazın ardından hayatını kaybeden tır sürücüsü Erenler Merkez Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

