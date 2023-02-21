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Kazada hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

Kazada hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahıs, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahıs, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Dilovası Batı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 11 UA 525 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ters yöne girince karşıdan gelen 34 PM 5131 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazadan sonra Fiat marka aracın sürücüsü L.G. ile ismi öğrenilemeyen kız kardeşi, annesi K.G. ve babası Necmettin Güzel ile diğer aracın sürücüsü M.K. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan baba Necmettin Güzel (60), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Güzel için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Hicret Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve namazın kılınmasının ardından Necmettin Güzel, Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilovası Kocaeli Tragger Fiat 3. Sayfa Haberler

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