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Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Burak Zemin Yeter, memleketi Niğde'nin Yeşilgölçük beldesinde toprağa verildi.

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Burak Zemin Yeter, memleketi Niğde'nin Yeşilgölçük beldesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Burak Zemin Yeter (31) için Niğde merkeze bağlı Yeşilgölçük beldesinde tören düzenlendi. Yeter'in cenazesi ilk olarak Yeşilgölçük'te bulunan baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından belde meydanında cenaze namazı kılındı. Yeter'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Niğde 3. Sayfa Haberler

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