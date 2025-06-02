Kazada hayatını kaybeden paramedik anne ve 2 çocuğu, yakınlarına teslim edildi

Kazada hayatını kaybeden paramedik anne ve 2 çocuğu, yakınlarına teslim edildi
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Kazada hayatını kaybeden paramedik anne ve 2 çocuğu, yakınlarına teslim edildi
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Kazada hayatını kaybeden paramedik anne ve 2 çocuğu, yakınlarına teslim edildi Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık çalışanı paramedik anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden paramedik anne ve 2 çocuğu, yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık çalışanı paramedik anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

Paramedik anne ve 2 çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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