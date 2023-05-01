Kazada hayatını kaybeden oğlunun son vasiyetini açıkladı

Zonguldak'ta Sapça mevkiinde 2 arkadaşı birlikte trafik kazasında hayatını kaybeden Şafak Durmuş'un annesi Vidal Durmuş, oğlunun son isteğini açıkladı.

Durmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yavrum Şafak Durmuş Asıl sahibine kavuştu Rabbimizden geldik, Rabbimize gidicez.Acılı günümüzde yanımızda olan herkesden Allah razı olsun. Yavrum yardım sever, hatırnaz bir evlattı. Bundan sonraki süreçte elimin uzanabildiği,ulaşabildiğim kimsesiz çocuklar maddi durumu olmayan evlatlarıma, gariban ailelere desteklerimi devam ettireceğim. Yavrumun hep isteği,her zaman söylediği bana şuydu; Annem Allah sana daha çok imkan versin herkese yardım et. Yavrumun isteği benim için vasiyet.Yavrum ben senden razıydım, mekanın cennet kabrin nur olsun canım Yavrum." - ZONGULDAK