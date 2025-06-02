Kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi
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Kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi Gaziantep'teki feci kazada otomobilde hayatını kaybeden İsmail Volkan Deler ve Yunus Emre Kuvrağ'ın cenazeleri, adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'teki feci kazada otomobilde hayatını kaybeden İsmail Volkan Deler ve Yunus Emre Kuvrağ'ın cenazeleri, adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi ile Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ idaresindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Ahmet Kestanlıoğlu'nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 27 AYH 25 plakalı otomobilde bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete de kazada yaşamını yitirdi.

Cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Kaza sonrası otomobilde hayatını kaybeden sürücü Yunus Emre Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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