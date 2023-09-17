Kazada anne ve kızı yaralandı, diğer araçtaki 2 kişi kaçtı

Kastamonu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve kızı yaralandı. Diğer araçta bulunan şahıslar ise anne ve kızını yaralı halde bırakıp olay yerinden kaçtı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Bülent Gider Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hicran Ç. idaresindeki 37 AAC 441 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 FBS 384 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 37 AAC 441 plakalı otomobilin tekerleği yerinden çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Hicran Ç. ile kızı B.Ç. yaralandı. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise aracı bırakarak kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici yardımı ile caddeden kaldırıldı.

Polis ekipleri anne ve kızının bulunduğu otomobille çarpıştıktan sonra kaçan iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU