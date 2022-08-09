Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesinde geçen hafta yaşanan kazada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesinde geçen hafta yaşanan kazada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos'ta Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan başka bir otomobille çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde sıkışan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılırken, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ağır yaralanan İbrahim Aktaş, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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