Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler

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Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde kazada ağır yaralanan lise son sınıf öğrencisi 229 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde kazada ağır yaralanan lise son sınıf öğrencisi 229 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Barış Kurt, gece staj gördüğü tekstil fabrikasından mesai çıkışında Samsun- Sinop karayolu Çetinkaya Kavşağı'ndan karşı yola geçmek isterken Sinop istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 55 VF 340 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü öğrenci, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

229 gündür Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Barış Kurt, bugün hayatını kaybetti. Barış'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi Samsun Sinop Bafra 3. Sayfa Haberler

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