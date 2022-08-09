Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki moto kuryeden acı haber Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonet, minibüs ve motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki moto kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonet, minibüs ve motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki moto kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 6 Ağustos Cumartesi günü Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 19 yaşındaki moto kurye Enes Aygüneş ağır yaralanmıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aygüneş'ten acı haber geldi. Hayatını kaybeden genç Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde bulunan Kocataş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler

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