Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yerine giden iki ambulans buzlanma nedeniyle yoldan çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kaza yerine giden iki ambulans buzlanma nedeniyle yoldan çıktı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kaza yerine giden 2 ambulans da kayarak yoldan çıktı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kaza yerine giden 2 ambulans da kayarak yoldan çıktı.

Kaza, Gerger-Yolyurt yolunda meydana geldi. Ramazan Altundağ idaresinde ki 02 KP 430 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yolda ki gizli buzlanma nedeniyle kayarak şarampole yuvarlandı. Araçta Sultan A., Necattin K., Hacı A., Mahmut A., Abdulrezak K., hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine doğru yola çıkan 2 ambulans da kaza yerinde kayarak yoldan çıktı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulans şarampolden kurtarıldı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title