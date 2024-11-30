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Kaza Yaptıktan Sonra Geri Dönen Kadın Sürücü, İlk Olarak Diğer Sürücünün Sağlığını Soruyor

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Antalya'da bir trafik kazasında paniğe kapılıp olay yerinden kaçan kadın sürücü, sonra yaya olarak geri dönüp kazaya karışan diğer sürücünün sağlık durumunu sordu. Olayın detayları ve kadın sürücünün sonradan verdiği ifadeler dikkat çekti.

Kaza yapıp panikle kaçtı, geri dönünce ilk sorusu diğer sürücünün sağlık durumu oldu

Paniğe kapılıp önce olay yerinden kaçan kadın sürücü bir süre sonra yaya olarak geri döndü

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında panikle olay yerinden kaçan kadın sürücü bir süre sonra yaya olarak geri döndü. Polislere kazayı kendisinin yaptığını belirten kadının ilk sorusu diğer sürücünün sağlık durumu oldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1060 sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın sürücünün kullandığı 07 AUD 82 plakalı araç sokak üzerinde seyir halindeyken sokak kesişiminde başka bir araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yok kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpma sesini duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarken 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılar kadın sürücü ihbarla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

İlk sorusu diğer sürücünün sağlık durumu oldu

Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kazayla ilgili çalışması sırasında yaya olarak polis ekibinin yanına gelen bir kadın kazaya karışarak kaçan sürücünün kendisini olduğunu belirtti. İsminin Gönül T. olduğu ve 07 BHU 99 plakalı aracın sürücüsü olduğu öğrenilen kadın olay yerindeki görevli trafik polislerine ilk sorusu diğer araçtaki sürücünün sağlık durumu oldu. Polis ekiplerine kazayı anlatan Gönül T. bir anlık panikle kaza sonrası aracıyla kaçtığını kısa süre sonra ise geri dönmek istediğini ama sokağı bulamadığı için aracı park çevredeki sokakları dolaştığını söyledi.

Kaza Yaptıktan Sonra Geri Dönen Kadın Sürücü, İlk Olarak Diğer Sürücünün Sağlığını Soruyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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