Kaza yaptığı tarım aracını terk edip kayıplara karıştı
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Zonguldak'ın Alaplı Mollabey yolunda bir patpat sürücüsü, gece karanlıkta çaya uçtu.
Zonguldak'ın Alaplı Mollabey yolunda bir patpat sürücüsü, gece karanlıkta çaya uçtu. Kaza sonrası sürücü pat-pat tabir edilen tarım aracını bırakıp kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Zonguldak Alaplı Mollabey köyü mevkisinde pat-pat kazası yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çaya düştü. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza yapan sürücü aracı bırakıp olay yerini terk etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa