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Kaza yaptığı tarım aracını terk edip kayıplara karıştı

Kaza yaptığı tarım aracını terk edip kayıplara karıştı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Alaplı Mollabey yolunda bir patpat sürücüsü, gece karanlıkta çaya uçtu.

Zonguldak'ın Alaplı Mollabey yolunda bir patpat sürücüsü, gece karanlıkta çaya uçtu. Kaza sonrası sürücü pat-pat tabir edilen tarım aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Zonguldak Alaplı Mollabey köyü mevkisinde pat-pat kazası yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çaya düştü. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza yapan sürücü aracı bırakıp olay yerini terk etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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