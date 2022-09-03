Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yapan sürücü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kaza yapan sürücü yaralandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Kaza, Çamlıyayla ilçesi Sebil Yolu Mahmut Nedim Arundar Yurdu önünde meydana geldi. B.K.'nin kullandığı 33 ELS 85 plakalı araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak, elektrik panosu ve elektrik direğine çarptı. Olay sonrası Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıyayla Tragger Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title