Kaza yapan sürücü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kaza, Çamlıyayla ilçesi Sebil Yolu Mahmut Nedim Arundar Yurdu önünde meydana geldi. B.K.'nin kullandığı 33 ELS 85 plakalı araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak, elektrik panosu ve elektrik direğine çarptı. Olay sonrası Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çamlıyayla Tragger Mersin 3. Sayfa Haberler

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