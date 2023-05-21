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Kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil ters dönerken, kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil ters dönerken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kemer Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 CAF 55 plakalı otomobil ile 09 ACP 333 plakalı ticari araç Turgut Özal Bulvarı ile Akasya Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler, araçlarda sıkışan 3 yaralıyı çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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