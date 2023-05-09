Kaza yapan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kaza yapan otomobilin yolun ortasındaki refüje uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada G.G. idaresindeki 38 SS 018 plakalı otomobil ile M.D. idaresinde 38 JP 915 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Kazanın etkisi ile savrulan 38 SS 018 plakalı otomobil orta refüjde bulunan tabelaya çarparak durabildi. Kazada sürücü G.G., yanında bulunan N.S.Ş. ve hafif ticari aracın sürücüsü M.D. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ