Kaza yapan oğluna bir şey olduğunu zanneden anne baygınlık geçirdi - Haberler

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Kaza yapan oğluna bir şey olduğunu zanneden anne baygınlık geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaza yapan oğluna bir şey olduğunu zanneden anne baygınlık geçirdi

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen anne, kaza yapan oğluna bir şey olduğunu zannederek baygınlık geçirdi.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Barış Z. (32) idaresindeki 11 AR 549 plaka otomobil, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağındaki ışıklarda bekleyen İlhan E. (50) yönetimindeki 54 RA 141 plaka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 11 AR 549 plakalı otomobil sürücüsü Barış Z. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Necmettin Z. (79) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralı sürücünün annesi, olay yerinde gözyaşlarını tutamayarak bayıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Bilecik 3. Sayfa Haberler

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