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Kaza yapan motosikletliye yardım etmek istedi, o da kaza yaptı

Kaza yapan motosikletliye yardım etmek istedi, o da kaza yaptı
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Bursa'da bir motosikletlinin kaza yaptığını gören başka bir motosiklet sürücüsü, yardım etmek için dönüş yaptığı esnada kaza yaptı.

Bursa'da bir motosikletlinin kaza yaptığını gören başka bir motosiklet sürücüsü, yardım etmek için dönüş yaptığı esnada kaza yaptı. Trajikomik anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi Şehit Astsubay Oksan Altanay Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, önünde duran aracı sonradan fark eden motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Arkadaşının düştüğünü fark eden diğer motosiklet sürücüsü yardım etmek için dönerken, ona da otomobil çarptı. 1 dakika içerisinde 2 kazanın yaşandığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazada motosiklet sürücüleri hafif yaralandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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