Kaza yapan kamyonun kasasındaki işçiler yola savruldu: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Meksika'da otomobil ile çarpışan kamyonun kasasında bulunan 2 işçi yola savruldu. Meksika'da otomobil ile çarpışan kamyonun kasasında bulunan 2 işçi yola savruldu. Kazada, otomobil şoförü de dahil 3 kişi yaralandı. Meksika'da hatalı şerit değiştiren kamyonun, bir otomobile çarpması sonucu, kamyonun kasasında bulunan 2 işçi yola savruldu. Kamyonun çarptığı otomobil ise direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle, refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, otomobil şoförü dahil 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyondan düşen temizlik işçilerinin hafif şekilde, otomobil sürücüsünün ise ciddi şekilde yaralandığını aktardı. Kaza anına ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. - MEXİCO CİTY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sonora 3. Sayfa Haberler

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