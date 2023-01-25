Kaza yapan iki sürücünün tekme tokat kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da kaza yapan iki sürücünün tekme tokat kavgası kameraya böyle yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç dikkatsizlik yüzünden çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü araçlarından inerek tekme tokat birbirine girdi. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar araya girip kavgayı ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine olay yerine gelen polis ekipleride iki sürücüye müdahale etti. Yaralanan sürücülerden biri 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücülerin kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.